Für ihn sei „Tarzan“ der Anfang der eigenen Familiengeschichte, sagt Alexander Klaws. Bei dem Musical lernte er vor 15 Jahren seine Frau kennen - und bekommt nun Unterstützung von seinem Sohn.

Hamburg - Wie der Vater, so der Sohn: Alexander Klaws wird gemeinsam mit seinem Sohn Lenny beim Musical „Tarzan“ in Hamburg durch den Dschungel fliegen. „Wir könnten nicht stolzer sein“, sagte Klaws der dpa in Hamburg. Mit seinem Sohn einmal zusammen auf der Bühne zu stehen, hat sich der 42-Jährige zwar erträumt, aber nie gewagt, darüber zu sprechen. „Mir ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass es seine eigene Entscheidung war“, sagte Klaws, der vor 15 Jahren das erste Mal als Tarzan auf der Bühne stand.

Als der achtjährige Lenny in Stuttgart als Zuschauer im Saal saß, beobachtete er seinen Vater und den jungen Tarzan auf der Bühne genau – und war sofort Feuer und Flamme. „Er hat nur noch die Songs gesungen, sich wie ein Affe bewegt und war total beeindruckt von dem kleinen Tarzan. Dann fragte er: "Papa, kann ich das eigentlich auch machen?!“, erinnerte sich Klaws.

„Zuhause hat Lenny in der Badewanne gesungen“

Er ermutigte ihn zum Casting und Lenny erhielt schließlich die Zusage für die Tarzan-Schule in Hamburg, wo er auf die Rolle vorbereitet wurde. „Zuhause hat Lenny in der Badewanne gesungen und da ging mir natürlich extrem das Herz auf“, sagte Klaws, der am 19. Dezember das erstmals gemeinsam mit seinem Sohn auf der Bühne stehen wird.

Für den im münsterländischen Sendenhorst aufgewachsenen Musicalstar schließt sich nun ein Kreis, denn einst begann seine eigene Familiengeschichte bei „Tarzan“ in Hamburg. 2010 lernte der Darsteller dort seine heutige Ehefrau Nadja Scheiwiller kennen, die damals die Jane spielte. Mittlerweile hat das Paar drei Söhne. Der fünfjährige Flynn feuerte seinen Bruder bereits an, der ein Jahr alte Lion ist noch ein wenig klein für die Bühne. Aber wer weiß: Vielleicht werden sie eines Tages auch in die Fußstapfen ihres Vaters treten.