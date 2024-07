Die deutschen Meisterinnen bauen weiter an dem Kader für ihre erste EuroCup-Saison. Drei Stammspielerinnen bilden dafür ein wichtiges Gerüst.

Alabas Frauen wollen auch in diesem Jahr wieder jubeln

Berlin - Der deutsche Meister Alba Berlin bindet drei Leistungsträgerinnen. Wie der Verein bekannt gab, haben die Basketballerinnen die Verträge mit den Nationalspielerinnen Theresa Simon und Marie Bertholdt sowie Flügelspielerin Tessa Stammberger um zwei Jahre verlängert. „Es war immer unser Ziel, auch im Frauenbereich Verträge über mehr als ein Jahr zu schließen. Jetzt sind wir so weit“, wird Sportdirektor Himar Ojeda in der Mitteilung zitiert. „Das ist ein großartiges Zeichen für die Kontinuität unseres Programms.“



Stammberger bleibt

„In der letzten Saison ist meine Bindung zum Verein noch stärker geworden, weil ich auch als Co-Trainerin in der Alba-Jugend aktiv war“, sagte Tessa Stammberger, die seit der Saison 2022/23 in Berlin spielt. „Mir gefällt die Richtung, in die sich der ganze Club entwickelt, und ich fühle mich geehrt, weiter ein Teil davon sein zu können.“

Alba hatte zuvor bereits den Vertrag mit Flügel- und Aufbauspielerin Lucy Reuß verlängert und den Kader zudem mit Inside-Spielerin Emily Kiser verstärkt. Das Team von Chefcoach Chris Cabrera spielt in diesem Jahr erstmals im EuroCup.