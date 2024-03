Berlin - Nach zwei kräftezehrenden Spielen unter der Woche in der Euroleague erwartet Alba Berlin am Sonntag in der Basketball-Bundesliga die nächste schwere Aufgabe. Dann tritt der Tabellendritte beim Spitzenreiter Niners Chemnitz an (17.00 Uhr/Dyn, WELT). „Wir müssen einfach sehen, wie viel Energie noch da ist. Sie warten ja die ganze Woche auf uns und können sich vorbereiten“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Vor allem im Kampf um einen guten Playoff-Platz ist die Partie wichtig. „Wir können jetzt aber nicht sagen, dass dies das wichtigste Spiel der Saison ist. Es gibt immer noch viele weitere Partien“, sagte Ojeda. Dennoch wäre ein Sieg besonders wertvoll. Denn „wir versuchen, die Hauptrunde so gut wie möglich zu beenden, um mehr Heimvorteil in den Playoffs zu haben“, so der Sportdirektor weiter.

Die Berliner erwarten deshalb ein hartes Spiel. Schon das Hinspiel an Silvester hatte es in sich. Alba gewann 101:90 und gleich vier Chemnitzer mussten mit fünf Fouls vorzeitig duschen gehen. Ojeda erwartet am Sonntag sogar noch mehr Härte. „Das passiert in allen ihren Spielen, besonders in den Heimspielen. Sie spielen sehr physisch und sehr hart. Teilweise sogar physischer als in der Euroleague“, sagte der Spanier.

Obwohl unter der Woche die beiden Euroleague-Spiele gegen Real Madrid (79:86) und Anadolu Efes Istanbul (84:85) verloren gingen, zeigt die Formkurve der Berliner seit einigen Wochen nach oben. „Es ist auf jeden Fall ein Aufwärtstrend sichtbar. Ich glaube, wir sind alle auf dem richtigen Weg, es fühlt sich gut an und gibt viel Selbstvertrauen“, sagte Flügelspieler Louis Olinde.