Alba Berlin hat Matteo Spagnolo (2.v.l) für die neue Spielzeit in der Basketball-Bundesliga und Euroleague verpflichtet.

Berlin - Alba Berlin hat Talent Matteo Spagnolo aus Italien für die neue Spielzeit in der Basketball-Bundesliga und Euroleague verpflichtet. Der 20-Jährige kommt „im Zuge einer Vereinbarung mit Real Madrid“ nach Berlin und erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26, wie Alba am Mittwoch mitteilte. Derzeit bereitet sich Spagnolo mit der italienischen Nationalmannschaft auf die anstehende WM vor.

„Matteo ist ein Spieler, den wir schon seit einiger Zeit verfolgen. Er ist sehr talentiert und hat enormes Potenzial, deshalb freuen wir uns sehr über seine Verpflichtung. In dieser Saison wird er sich die große Verantwortung auf der Point-Guard-Position mit Žiga Samar teilen“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.

Der junge Spielmacher machte sich im Alter von 13 Jahren erstmals auf sich aufmerksam. Bei einem U14-Turnier erzielte er für sein Team 77 Punkte im Halbfinale und 78 Zähler im Endspiel. Anschließend wechselte Spagnolo nach Rom und gab mit 14 Jahren sein Debüt in der dritten Liga.

Ab 2018 spielte der Guard für drei Jahre für die Jugendmannschaften von Real Madrid sowie dem zweiten Männerteam. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Spagnolo an die italienischen Clubs Vanoli Cremona und Aquila Basket Trento ausgeliehen. 2022 wurde er zudem im NBA-Draft an 50. Stelle von den Minnesota Timberwolves gezogen.