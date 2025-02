Im Klassiker gegen Bayern München überzeugte Alba Berlin. Dennoch müssen in der Bundesliga dringend Punkte her.

Berlin - Trotz großer Enttäuschung nach der Niederlage im Prestigeduell mit dem FC Bayern München war Alba-Sportdirektor Himar Ojeda zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. „Es war ein sehr positiver Auftritt von uns. Wir haben gut mitgehalten und hatten die Chance das Team zu schlagen, dass die Liga dominiert“, sagte der Spanier nach dem 86:99 nach Verlängerung.

Und doch hat sich die Situation in der Bundesliga für Alba durch die neuerliche Pleite weiter verschlechtert. Mit nun zehn Niederlagen bei nur sieben Siegen rutschte der Vizemeister auf Platz 15 ab. „Wir gehören nicht dahin, wo wir gerade in der Tabelle stehen. Aber wir müssen jetzt anfangen, Spiele zu gewinnen. Egal gegen wen“, sagte Eigengewächs Tim Schneider.

Verletztenmisere und Terminstress

Zumindest hat Alba in den vergangenen Wochen spielerische Fortschritte gemacht. Die neuerliche Verletztenmisere bremst diese Entwicklung aber wieder aus. Gegen Bayern fehlten wichtige Leistungsträger wie Martin Hermannsson, Matt Thomas oder Gabriele Procida. Und eine Rückkehr des Trios ist offen.

Zudem gibt es keine Zeit zum Durchatmen – denn es folgen zwei Euroleague-Spiele in nur drei Tagen. Am Sonntagabend fuhr das Team mit der Bahn zurück in die Hauptstadt, um dann gleich am Montagmorgen nach Litauen zu fliegen. Am Dienstag geht es bei Zalgiris Kaunas (19.30 Uhr) weiter, am Donnerstag folgt das Spiel gegen Roter Stern Belgrad (19.00 Uhr/beide Magentasport).