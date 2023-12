Drei Wochen nach der verheerenden Bundesliga-Heimpleite gegen den MBC trifft Alba erneut auf die Sachsen-Anhaltiner. Dieses Mal geht es um den Einzug ins Final Four des Pokals

Berlin - Mitten im eng getakteten Spielplan kämpfen die Basketballer von Alba Berlin um den Einzug ins Pokal-Final-Four. Am Samstag treten die Berliner im Viertelfinale beim Syntainics MBC an (16.00 Uhr/Dyn). „Da ist noch eine Rechnung offen“, kündigte Guard Jonas Mattisseck an.

Denn erst vor drei Wochen hatte der MBC mit dem überraschenden 105:75-Sieg den Berlinern ihre höchste Heimniederlage in der Bundesliga zugefügt. „Wir haben natürlich das Spiel im Hinterkopf“, sagte Mattisseck. Deshalb will der Final-Four-Rekordteilnehmer auch Wiedergutmachung. „Wir wollen natürlich schon zeigen, dass der Unterschied zwischen Alba und dem MBC nicht 30 Punkte sind“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Die Vorbereitungen beider Teams unter der Woche sind allerdings ungleich. „Wir hatten zwei superanstrengende und intensive Spiele. Sie konnten die ganze Woche auf uns warten, konnten sich erholen und mussten nur trainieren“, so Ojeda. Für Mattisseck ist das aber nur noch mehr Motivation. „Wir haben eine zweite Chance, es besser zu machen“, sagte er.

Die beiden letzten guten Euroleague-Auftritte am Dienstag gegen Zalgiris Kaunas (64:52) und am Donnerstag gegen Anadolu Efes Istanbul (89:97) haben zudem für ein besseres Gefühl gesorgt. „Für uns war das ein Sieg im Prozess ein Team zu bauen. Es ist ein Schritt nach vorne. Und es bringt uns in eine bessere Position als noch vor einer Woche“, sagte Ojeda. Die Berliner hoffen auch auf die Rückkehr von zumindest einigen der verletzten Akteure wie Sterling Brown, Matt Thomas, Louis Olinde oder Ziga Samar. „Wir arbeiten daran Tag für Tag und haben Hoffnung“, sagte der Sportdirektor.