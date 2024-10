Berlin - Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr erstes EuroCup-Spiel verloren. Die deutschen Meisterinnen unterlagen gegen VBW Gdynia aus Polen mit 44:61 (23:41). Beim Debüt auf internationalem Parkett zeichnete sich Theresa Simon in der Sporthalle Charlottenburg vor 1052 Fans mit neun Punkten als beste Berliner Werferin aus.

Das Team von Trainer Cristo Cabrera tat sich von Beginn an schwer, den eigenen Rhythmus zu finden. Problematisch war dabei besonders die Wurfeffektivität, sodass mit Ausnahme einer kurzen 5:4-Führung nach drei gespielten Minuten durchgängig ein Rückstand zu Buche stand. Nach einem 8:15 und 23:41 in den ersten beiden Vierteln setzte sich dieser Verlauf in der zweiten Halbzeit fort. Alba startete mit einem 33:51 in den Schlussabschnitt und konnte die erste Niederlage der Saison nicht mehr abwenden.

Neben Gdynia treffen die Berlinerinnen in der Gruppe H auf die israelischen Meisterinnen Elitzur Ramla sowie Kibirkštis Vilnius aus Litauen. Zuvor steht aber erst einmal wieder die Bundesliga auf dem Programm: Bereits am Samstag (19.00 Uhr) sind die Wings Leverkusen zu Gast.