Berlin - Die Bundesliga-Basketballerinnen von Alba Berlin können im fünften und entscheidenden Meisterschaftsfinalspiel gegen die Rutronik Stars Keltern auf breite Unterstützung zählen. In nicht einmal 48 Stunden waren alle 2400 Plätze in der Sömmeringhalle für die Partie am Mittwoch gegen die Titelverteidigerinnen (15.30 Uhr/sportdeutschland.tv) ausverkauft.

Nachdem die Berlinerinnen am vergangenen Sonntag den ersten Matchball vergeben hatten und Keltern zum 2:2 in der Serie Best of Five ausgleichen konnte, hat Alba nun in eigener Halle die zweite Möglichkeit, erstmals den nationalen Titel zu gewinnen. Zuvor hatten beide Teams in ihren zwei Heimspielen jeweils einmal gewonnen und einmal verloren.