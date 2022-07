Alba Berlin verpflichtet Talent Gabriele Procida

Berlin - Basketball-Meister Alba Berlin hat den 20 Jahre alten Italiener Gabriele Procida verpflichtet. Der Shooting Guard habe einen Dreijahresvertrag unterschrieben, teilte der Bundesligist am Freitag mit. „Gabriele ist bereit, auf dem höchsten Level zu performen, und wir wollen ihm dabei helfen, sein Spiel auf das nächste Level zu bringen“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda der Mitteilung zufolge.

Procida war im NBA-Draft vor zwei Wochen an 36. Stelle ausgewählt worden. Seine Rechte für die nordamerikanische Profiliga liegen bei den Detroit Pistons. Wenn die Pistons Procida in die NBA holen wollen, müssen sie nach Angaben des Clubs mit Alba in Verhandlungen treten. Der 1,98 Meter große Procida hatte 2019 sein Debüt in der italienischen Serie A gefeiert. Zuletzt spielte er dort für Fortitudo Bologna.