Die ersatzgeschwächten Berliner verspielen in Bonn einen Zehn-Punkte-Vorsprung und müssen sich dann in der Schlussphase geschlagen geben.

Alba Berlin verliert Krimi in Bonn

Albas Yanni Wetell erzielte 16 Punkte bei der Pleite in Bonn

Berlin - Alba Berlin kommt in der Basketball-Bundesliga noch nicht in Schwung. Die Hauptstädter unterlagen vor 6000 Zuschauern bei den Telekom Baskets Bonn mit 87:91 (44:46). Für Alba war es schon die zweite Niederlage im dritten Ligaspiel. Beste Berliner Werfer waren Trevion Williams mit 16, sowie Yanni Wetzell und Martin Hermannsson mit je 16 Punkten.

Von Beginn an ging es in diesem Prestigeduell intensiv zur Sache. Bonn agierte wie aufgedreht und traf gleich seine Würfe. Alba machte zu viele Fehler und lag schnell 7:15 zurück. Anschließend kamen die Hauptstädter aber besser ins Spiel. Kurz vor Ende des ersten Viertels gingen sie sogar erstmalig in Führung (23:22).

Doch in der hitzigen Atmosphäre geriet Alba im zweiten Abschnitt wieder schnell in Rückstand. Minutenlang erzielte Alba keine Punkte, die sich besonders aus der Distanz schwertaten. Die Berliner trafen in der ersten Hälfte nur einen ihrer Drei-Punkte-Würfe, Bonn hingegen gleich sechsmal. Zumindest konnten die Gäste bis zur Pause wieder verkürzen.

Alba kam dann aber stark aus der Kabine. Sie trafen ihre Würfe nun besser und konnten sich bis Mitte des dritten Viertels erstmalig auf zehn Punkte absetzen (63:53). Doch anschließend gelangen den Gästen nur noch drei Punkte in fünf Minuten. Bonn ging wieder in Führung, doch es blieb bis zum Ende ein Krimi. 21 Sekunden vor dem Ende verwandelte Darius McGhee dann den entscheidenden Freiwurf zum 91:87. Das konnte Alba nicht mehr kontern.