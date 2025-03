Nach zwei Siegen unter dem neuen Trainer Pedro Calles setzt es für Alba Berlin nun zwei Niederlagen in Serie. Gegen Partizan Belgrad schwächelt vor allem die Offensive.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague die nächste Niederlage kassiert. Der Bundesligist verlor beim serbischen Spitzenteam Partizan Belgrad mit 71:85 (34:40). Bei noch drei ausstehenden Partien in der Königsklasse bleibt Alba das Schlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 16 Punkten und Yanni Wetzell (12).

Trainer Pedro Calles konnte wieder auf die zuletzt angeschlagenen David McCormack und Justin Bean zurückgreifen. Es entwickelte sich zunächst eine sehr zähe Partie, in der beide Teams Probleme hatten, ihren Wurfrhythmus zu finden. So gab es im ersten Viertel mehr Fehlwürfe als Punkte zu sehen.

Offensive schwächelt im letzten Viertel

Aber Alba agierte auf Augenhöhe, hatte sogar leichte Vorteile und ging zu Beginn des zweiten Abschnitts 20:13 in Führung. Allerdings kamen die Gastgeber mit Nationalspieler Isaac Bonga danach besser ins Spiel. Die Serben kämpfen noch um die Playoff-Plätze und trafen nun ihre Distanzwürfe. So geriet Alba vor der Pause wieder in Rückstand.

Die zweite Hälfte begann wie die erste. Kaum Spielfluss mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Dennoch wurde der Rückstand beim 42:53 erstmalig zweistellig. Alba kämpfte, kam Ende des dritten Viertels erneut auf 53:56 heran. Doch anschließend gelang den Gästen offensiv viel zu wenig, sodass sich Belgrad entscheidend absetzen konnte.