Berlin - Basketball-Bundesligist Alba Berlin setzt weiter auf die eigene Jugend. Am Freitag verkündete der Club, dass der 19 Jahre alte Elias Rapieque einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat. „Elias ist sehr talentiert und hat alle Eigenschaften entwickelt, die für unser Spiel wichtig sind“, wird Sportdirektor Himar Ojeda in der Mitteilung zitiert. „Wir freuen uns sehr über einen weiteren Spieler, der sich in unserem Programm entwickelt hat und dort gewachsen ist.“

Nach zwölf Jahren in den Jugendmannschaften von Alba, hofft Rapieque bei den Männern den nächsten Entwicklungsschritt nehmen zu können. „Bei Alba Profi zu werden, ist mein Traum, seit ich mit sieben Jahren in der Alba-Jugend angefangen habe Basketball zu spielen“, sagte der Small Forward, der auch schon bei der deutschen U18 und U20-Nationalmannschaft Erfahrungen sammeln konnte. Außerdem kam er bei Alba bereits zu ersten EuroLeague-Einsätzen und war bei Kooperationspartner Lok Bernau aktiv.