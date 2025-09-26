Alba Berlin verlässt die Euroleague und setzt auf eine mögliche NBA Europe. Geschäftsführer Baldi sieht darin eine wichtige Chance für die Zukunft des Clubs.

Berlin - Kurz vor dem Start in die neue Saison haben die Basketballer von Alba Berlin ihre Ambitionen auf die geplante NBA Europe unterstrichen. „Sie wird kommen und wir wollen dabei sein. Wir haben dazu durchaus die Möglichkeiten“, sagte Geschäftsführer Marco Baldi am Freitag.

Die Berliner finden sich im Austausch mit der NBA, fix ist aber noch nichts. „Wenn man solche Gespräche führt, dann werden sie auch vertrauensvoll geführt. Wir müssen uns aber noch gedulden, wann und wie das stattfinden wird“, sagte Aufsichtsrat Axel Schweitzer.

Start schon 2027 oder 2028?

Auch dafür sind die Berliner aus der Euroleague ausgestiegen und spielen künftig nur noch in der drittklassigen Champions League. „Natürlich gab es viel Häme. Es ist vermeintlich ein Schritt zurück, aber zentral für uns für die Zukunft“, sagte Baldi. Denn Euroleague und der Basketballverband Fiba konkurrieren miteinander. Und die NBA arbeitet mit der Fiba zusammen.

NBA-Commissioner Adam Silver hatte zuletzt einen möglichen Start der geplanten Liga im Jahr 2027 als ambitioniert bezeichnet, aber nicht ausgeschlossen. Er wolle nicht viel länger als bis 2028 warten. „Jetzt ist die Gelegenheit, so etwas zu tun“, sagte er.