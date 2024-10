Berlin - Basketball-Bundesligist Alba Berlin muss auch in den kommenden Wochen auf Matt Thomas verzichten. Der Co-Kapitän wurde am Donnerstag im Unfallkrankenhaus Berlin wegen seiner hartnäckigen Knieprobleme operiert, wie Alba mitteilte. Der 30 Jahre alte Shooting Guard hat in dieser Saison verletzungsbedingt noch kein Ligaspiel bestritten.