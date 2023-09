Alba Berlin gewinnt Saisonauftakt in Heidelberg

Berlin - Alba Berlin ist erfolgreich in die neue Saison der Basketball-Bundesliga gestartet. Das neu formierte Team aus der Hauptstadt siegte am Donnerstagabend bei den MLP Academics Heidelberg mit 90:81 (44:39). Die Gäste taten sich aber lange Zeit schwer. Matchwinner war dabei Neuzugang Matt Thomas, der mit 21 Punkten bester Berliner Werfer war. Weltmeister Johannes Thiemann kam auf 14 Punkte. Trainer Israel Gonzalez musste auf den erkrankten Neuzugang Justin Bean verzichten.

Der Auftakt war zunächst recht ausgeglichen und von viel Nervosität geprägt. Alba verteidigte aber intensiver und profitierte von vielen Heidelberger Fehlwürfen. So gingen die Gäste Ende des ersten Viertels 19:10 in Führung.

In der Offensive hatten aber auch sie große Probleme, viele Pässe landeten im Nichts. Besonders die beiden jungen Point Guards Ziga Samar (22) und Matteo Spagnolo (20) konnten kaum Akzente setzen. So kam Heidelberg wieder ran und ging im zweiten Viertel sogar wieder kurz in Führung (31:29).

Aber auch nach dem Seitenwechsel blieb Alba vorn. Die Fehlerquote war zwar weiter hoch, aber die Berliner konnten sich in dieser Phase auf die Treffsicherheit von Thomas verlassen. Kurz vor Ende des dritten Viertels waren die Gäste auf 13 Zähler davongezogen (68:55). Danach brachten die Berliner die Führung mit einer soliden Leistung und einer starken Rebound-Arbeit ins Ziel. In Gefahr geriet der Sieg nicht mehr.