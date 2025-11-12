Alba Berlin feiert seinen siebten Pflichtspielsieg in Serie und ist mit dem Erfolg bei Nymburk dem Weiterkommen in der Champions League ein großes Stück nähergekommen.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Champions League einen großen Schritt Richtung Weiterkommen gemacht. Das Team von Trainer Pedro Calles gewann in Prag beim tschechischen Meister ERA Nymburk mit 88:75 (41:35). Mit drei Siegen aus vier Spielen bleibt Alba Zweiter der Vierergruppe. Beste Berliner Werfer waren Norris Agbakoko mit 13, sowie Justin Bean und Sam Griesel mit je zwölf Punkten.

Die Gäste hatten zunächst Probleme, ihren Rhythmus in der Offensive zu finden. Viele Ballverluste, viele Fehlwürfe - auch aus einfachen Wurfsituationen - kennzeichneten das Spiel. Dafür arbeiteten sie defensiv sehr gut und kamen so immer wieder zu Ballgewinnen.

Alba hält nach der Pause die Führung

Alba lag so zwar meistens knapp in Führung, konnte sich aber nicht weiter absetzen. Vor allem bei den Rebounds hatten die Berliner große Probleme. In der gesamten ersten Hälfte gelang den Gästen nur ein einziger Ballgewinn unter dem gegnerischen Korb. Und dennoch konnte sich Alba im zweiten Viertel mit einem 11:2-Lauf leicht absetzen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Bundesligist noch einmal die Intensität. So gingen die Berliner zu Beginn des dritten Viertels erstmalig zweistellig in Führung (46:35). Die Partie blieb zwar weiter zerfahren, aber Alba hatte bis zum Ende des Spiels alles im Griff.