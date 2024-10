Mindestens zwei Jahre lang soll eine gefesselte Frau auf einem Bundeswehrgelände in Hannover in der Erde vergraben gewesen sein. Zwei Studentinnen fanden sie 1994. Nun wird nach Hinweisen gesucht.

Hannover - Hannover In der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ wird am 6. November dem bisher unbekannten Fund einer skelettierten weiblichen Leiche auf dem Bundeswehrgelände „Bothfelder Heide“ in Hannover nachgegangen. Kriminaltechnische Untersuchungen ergaben, dass die Frau getötet wurde. Entdeckt wurde sie im August 1994.

Die Kriminalpolizei Hannover hofft durch die Vorstellung des Kriminalfalls im Rahmen der diesjährigen internationalen Fahndungskampagne „Identify Me“ von Interpol sowie in der TV-Sendung, neue Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Am 20. August 1994 entdeckten zwei Geologie-Studentinnen die sterblichen Überreste der Frau. Die Ermittlerinnen und Ermittler gingen von einem Tötungsdelikt aus. So lag die Leiche in einem etwa 1,10 Meter tiefen Erdloch, ihre Hände waren mit Handschellen gefesselt. Die Ermittler nehmen an, dass sie mindestens zwei Jahre in der Erde vergraben war. Die Unbekannte muss zwischen 1989 und 1992 getötet worden sein.

Zierliche Unbekannte

Die kriminaltechnischen Untersuchungen ergaben, dass die Frau vermutlich zwischen 1934 und 1957 geboren wurde und somit zwischen 30 und 55 Jahre alt war. Sie war von zierlicher Statur, hatte rötlich braunes Haar und eine Konfektionsgröße von 36 bis 38. Auffällig waren ihre Zähne: Viele waren verfault oder abgebröckelt, vor allem im Schneidezahnbereich, der kosmetisch mit Verblendkronen wiederhergestellt worden war.

Die Unbekannte trug ein Shirt mit der Aufschrift „Little Italy - New York City“, ein dunkelblaues Herren-Sweatshirt der Marke Adidas der Größe XL/54, einen BH mit Spitzeneinsatz sowie weiße Socken. Auffällig war eine Panzerkette aus einer dünnen Goldlegierung.