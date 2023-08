Eine tote Frau wird im Hafen eines Segelvereins in Bremen angespült. Mehr als 20 Jahre ist der Fall alt - und noch ungelöst. Am Mittwochabend sollen neue Hinweise gesammelt werden.

Bremen - Die Fernsehsendung „Aktenzeichen xy... ungelöst“ stellt am Mittwochabend einen Bremer Fall vor. Es geht um eine junge Frau, die vor mehr als 20 Jahren tot aus der Weser geborgen wurde, teilte die Polizei Bremen mit. Demnach konnte die Identität der Frau bislang nicht festgestellt werden. Die Mordkommission ermittelt seit mehreren Jahren. Den Fall vorstellen soll Rabea Berstermann, die Leiterin der Mordkommission „Carpet“ (Deutsch: Teppich).

Die Tote wurde Ende Juli 2002 im Hafen eines Segelvereins in Bremen entdeckt. Vor dem Fund trieb die Leiche, die in einen Teppich und weitere Materialien eingewickelt war, der Obduktion zufolge etwa einen Monat lang im Wasser. Der Polizei ist unklar, ob sie in der Nähe des Bremer Weserstadions in den Fluss gebracht und beschwert wurde oder ob sie aus Niedersachsen über die Weser bis zum Segelverein trieb. Es gibt Hinweise auf eine Gewalteinwirkung.

Berstermann und ihr Team hoffen auf neue Hinweise, um den Tod der Frau aufzuklären. Der Fall aus Bremen ist Teil der Kampagne „Identify Me“ (Deutsch: identifiziere mich) des Bundeskriminalamts (BKA). Das BKA arbeitet dazu mit der niederländischen und der belgischen Polizei grenzübergreifend zusammen. Das Hauptziel der Kampagne ist es, unbekannte weibliche Opfer zu identifizieren.