Eberswalde - Agrarminister Axel Vogel (Grüne) zieht am Freitag in Eberswalde Bilanz der Früherkennung von Waldbränden in Brandenburg. Das System, mit dem die Wälder nahezu flächendeckend durch Sensoren überwacht werden, wurde vor 20 Jahren eingeführt. Laut Agrar- und Umweltministerium nahm Brandenburg damit eine Vorreiterrolle ein.

In Zossen (Teltow-Fläming) und Eberswalde (Barnim) arbeiten zwei Waldbrandzentralen. Sie sind ab Gefahrenstufe drei besetzt. Mehr als 100 Sensoren erfassen automatisiert etwa aufsteigende Rauchwolken und melden Daten an die Waldbrandzentralen. Bei der Veranstaltung in Eberswalde sollen am Freitagnachmittag (13.30) auch Experten des Landesbetriebes Forst, der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel und technische Entwickler dabei sein.

Nirgendwo sonst in Deutschland gab es 2022 so viele Waldbrände wie in Brandenburg: Laut Innenministerium waren es mehr als 500.