Die Polizei will einen 40-Jährigen auf einer Dienststelle in Nordenham in eine Zelle bringen. Dem passt das aber nicht - er beißt einen Polizisten. Der Beamte muss ins Krankenhaus.

Nordenham - Ein aggressiver 40-Jähriger hat einen Polizisten auf einer Dienststelle in Nordenham im Landkreis Wesermarsch ins Bein gebissen und verletzt. Der 37 Jahre alte Beamte kam am Montagabend mit einer blutenden Wunde ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

40-Jähriger belästigt zuerst Passanten

Demnach hatte der 40-Jährige zunächst auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums Passanten belästigt. Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Eine Polizeistreife sprach einen Platzverweis aus und drohte dem Mann eine Ingewahrsamnahme an. Der 40-Jährige ist nach Angaben der Polizei bereits mehrfach durch ähnliches Fehlverhalten aufgefallen.

Daraufhin verließ der Randalierer den Parkplatz, fiel keine Stunde später aber erneut auf, als er laut schreiend Mülltonnen umtrat. Auch gegenüber der wiederum verständigten Polizei verhielt er sich aggressiv und spuckte um sich. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Der 40-Jährige ließ sich laut Polizei jedoch nicht beruhigen und setzte sich auch in der Dienststelle massiv zur Wehr. Auf dem Weg in die Zelle biss er dann den Beamten ins Bein. Der Randalierer blieb bis zum Dienstagmittag in der Zelle. Gegen ihn wird wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.