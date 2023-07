Agentur: Solarboom hält in Thüringen an

Erfurt - In Thüringen sind seit Jahresbeginn 9256 Solaranlagen in Betrieb genommen worden. Damit haben Ende Juni insgesamt 56.571 Solaranlagen im Freistaat klimafreundlichen Strom erzeugt, wie die Landesenergieagentur ThEGA am Donnerstag mitteilte. Gemessen an der Einwohnerzahl seien im Freistaat durchschnittlich 27 Photovoltaikanlagen auf 1000 Einwohner installiert. Die Leistung erhöhte sich im ersten Halbjahr um 117 Megawatt auf 2276 Megawatt.

Damit werden nun den Angaben nach 19 Prozent des Stromverbrauchs im Freistaat aus Sonnenenergie gewonnen. Ende Juni 2022 waren es 17 Prozent. Die meisten Solaranlagen stehen demnach im Wartburgkreis und im Kreis Gotha, die wenigsten im Landkreis Sonneberg.

Die Gründe für den Solarboom seien vielfältig, hieß es. So wollten sich viele Thüringer von den Preisen am Energiemarkt unabhängig machen. Aber auch gesetzliche Erleichterungen und Steuervergünstigungen sowie die ungebrochen hohe Nachfrage nach Solaranlagen für den Balkon spielten eine Rolle.

Rund 4500 dieser sogenannten Balkonkraftwerke seien bereits im Einsatz. Allein im ersten Halbjahr 2023 sind der Landesenergieagentur zufolge 2923 dieser Anlagen hinzugekommen. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl nimmt der Freistaat aber im Vergleich der Bundesländer einen hinteren Platz bei diesen kleinen Anlagen für den Balkon oder die Terrasse ein.