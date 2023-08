Chemnitz - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt am Dienstag (10.00 Uhr) neueste Zahlen zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Sachsen bekannt. Dieses Jahr war der Frühjahrsaufschwung ausgeblieben und die Zahl der Arbeitslosen im Mai und Juni nur minimal gesunken. So waren im Juni knapp 128.000 Frauen und Männer im Freistaat ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,0 Prozent. Seit Monaten zögerten nach Angaben der Regionaldirektion Unternehmen bei der Nachbesetzung von Stellen. Weil zudem schulische und duale Ausbildungen endeten, sei mit steigender Arbeitslosigkeit zu rechnen, hieß es.