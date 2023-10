AfD will Konzept für Wachschutz an Schulen

Magdeburg - Die AfD-Landtagsfraktion dringt auf die Erarbeitung eines Konzepts zum Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten an Schulen. Ein entsprechender Antrag sei anlassbezogen auf die Vorfälle in Halle konzipiert worden, sagte der bildungspolitische Sprecher Hans-Thomas Tillschneider. In der Stadt wurden in diesem Jahr bis einschließlich August nach Angaben des Innenministeriums insgesamt 518 Fälle von Kinder- und Jugendgewaltkriminalität registriert. Im Land ist die Zahl der registrierten Gewaltdelikte in diesem Bereich insgesamt gestiegen.

Im „Bedarfsfall“ soll an Schulen ein Wachschutz eingesetzt werden können, heißt es in einem Antrag, der in der nächsten Woche im Parlament beraten werden soll. Dazu solle die Landesregierung ein Konzept erarbeiten, „das einen privaten Sicherheitsdienst an Problemschulen zur Überwachung und Einhaltung der Hausordnung und zur Gewährung der Sicherheit auf dem Schulgelände während des Schulbetriebes ermöglicht“. Dieser könne auf potenzielle Täter abschreckend wirken und so dazu beitragen, Gewaltvorfälle zu verhindern.