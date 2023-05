Pfiffelbach - Die Thüringer AfD hat bei einem Landesparteitag die Neuwahl ihres Schiedsgerichts vertagt. AfD-Landessprecher Stefan Möller begründete dies am Samstag in Pfiffelbach (Weimarer Land) mit zu wenigen Interessenten für die Arbeit in dem Gremium - vor allem von Juristen. Die rund 200 AfD-Mitglieder nahmen den entsprechenden Antrag zur Absetzung des Tagesordnungspunktes mehrheitlich an.