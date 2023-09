Potsdam - Das starke Abschneiden der AfD in der jüngsten Umfrage in Brandenburg kommt nach Ansicht des Politikforschers Gideon Botsch auch durch eine Entfremdung von der Demokratie zustande. „In Umfragen schöpft die AfD ihr Potenzial maximal aus“, sagte der Politologieprofessor der Universität Potsdam der Deutschen Presse-Agentur. Dagegen hätten alle übrigen Parteien teils erhebliche Differenzen zwischen ihrem Potenzial und der aktuellen Zustimmung. „Das Grundproblem liegt in der drohenden oder sich in Ansätzen abzeichnenden Entfremdung vom demokratischen politischen System.“

Rund ein Jahr vor der Landtagswahl in Brandenburg hat die AfD in der Wählergunst nach einer Umfrage von Infratest dimap ihren bisher höchsten Wert im Land erreicht. Bei der Sonntagsfrage erreichte die AfD 32 Prozent, wie aus dem Brandenburg-Trend im Auftrag von rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg hervorgeht. Die seit mehr als 30 Jahren regierende SPD käme nur auf 20 Prozent. Der eine Koalitionspartner CDU würde 18 Prozent erreichen, der andere Koalitionspartner Grüne 8 Prozent. Die Linke läge bei 8 Prozent, die Freien Wähler kämen auf 6 Prozent, die FDP käme auf 4 Prozent.

Die Einstufung der AfD Brandenburg durch den Verfassungsschutz des Landes als rechtsextremistischer Verdachtsfall und der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ist aus Sicht des Politologen teils förderlich für die AfD. „Es gibt einen Teil der AfD-Wählerinnen und -Wähler, die nicht trotz, sondern wegen der Einstufung AfD-orientiert sind“, sagte Botsch. „Es gibt in erheblichem Umfang rechtsextrem eingestellte AfD-Wähler.“ Ein Teil der Wählerinnen und Wähler sei desinteressiert an einem Funktionieren der Demokratie, weil sie aus rechtsextremen Motiven die Demokratie ablehnten.