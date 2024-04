Chemnitz/Dresden - Nach der Festnahme eines Mitarbeiters im Zusammenhang mit möglicher China-Spionage tritt der Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, an diesem Mittwoch bei Wahlkampfveranstaltungen in Sachsen auf. Am Vormittag soll er bei einer Veranstaltung in Chemnitz sprechen, am Nachmittag in Dresden. Einen Auftritt beim Wahlkampfauftakt seiner Partei vor wenigen Tagen in Donaueschingen hatte Krah noch kurzfristig abgesagt.

In der vergangenen Woche war ein Mitarbeiter von Krah in Dresden festgenommen. Ihm wird Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt. Er soll im Januar dieses Jahres wiederholt Informationen über Verhandlungen und Entscheidungen im Europaparlament weitergegeben haben.

Der Europaabgeordnete Krah steht wegen möglicher Russland- und China-Verbindungen auch selbst im Fokus. Die Staatsanwaltschaft in Dresden prüft nach Medienberichten über mögliche Geldzahlungen, ob Ermittlungen aufgenommen werden.