Erfurt - Der AfD-Politiker Robert Sesselmann hat nach seinem Amtsantritt als Landrat des Kreises Sonneberg sein Mandat im Thüringer Parlament abgegeben. Das bestätigte eine Sprecherin des Landtages am Freitag in Erfurt. Zuvor hatte Sesselmann am Donnerstag bei Facebook geschrieben, dass er sein Mandat als Landtagsabgeordneter abgegeben habe.

Für ihn rückt in die AfD-Fraktion im Thüringer Parlament Jens Dietrich aus Ilmenau nach, wie der Landeswahlleiter mitteilte. Er habe sein Mandat am Freitag angenommen. Sesselmann hatte bereits bei Facebook angekündigt, dass der Ilmenauer Chemiker und IT-Unternehmer Dietrich nachrücken werde.

Sesselmann war am 25. Juni bei einer Stichwahl zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt worden, was bei anderen Parteien zu Besorgnis führte. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Zu Wochenbeginn hatte Sesselmann sein Amt als Landrat in Sonneberg angetreten.