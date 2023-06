Dresden - Die sächsische SPD-Spitze hat nach dem Sieg des AfD-Kandidaten bei der Landratswahl im thüringischen Sonneberg die Parteien vor gegenseitigen Schuldzuweisungen gewarnt. Das helfe nur rechten Populisten, erklärte Parteichefin Kathrin Michel am Montag in Dresden. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass Politik konkrete Probleme löst. Wirtschaft, Arbeit, Bildung und Soziales stehen im Mittelpunkt unserer Politik. Selbstbeschäftigung, Nebensächlichkeiten und Kulturkämpfe lenken nur von den wirklich wichtigen Themen ab.“



„Niemand sollte jetzt in Alarmismus verfallen. Auch wenn die AfD in Thüringen jetzt einen Landrat stellt - in Sachsen haben die AfD-Kandidaten im letzten Jahr alle deutlich verloren“, betonte Michels Co-Vorsitzender Henning Homann. „Es wird hier in Sachsen nicht passieren, dass die AfD in Regierungsverantwortung kommt, geschweige denn den Ministerpräsidenten stellt.“

AfD-Kandidat Robert Sesselmann hatte am Sonntag die Landratswahl im Kreis Sonneberg mit 52,8 Prozent gegen seinen CDU-Konkurrenten Jürgen Köpper gewonnen, der nur auf 47,2 Prozent kam. Bundesweit liegt die AfD in Umfragen derzeit bei 18 bis 20 Prozent, in den fünf östlichen Bundesländern erzielt sie noch deutlich höhere Werte.