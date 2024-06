Die AfD sieht sich nach der Europawahl und den Kommunalwahlen in Brandenburg gestärkt. Landeschef Springer gibt ein Ziel für die Landtagswahl aus.

René Springer, der Landesvorsitzende der AfD Brandenburg, steht auf dem Landesparteitag der AfD Brandenburg in der Wiesenhalle.

Potsdam - Brandenburgs AfD-Landeschef René Springer sieht seine Partei nach den Siegen bei der Europawahl und den Kommunalwahlen für den Landtagswahlkampf gestärkt. „Wir haben die SPD als führende Kraft in diesem Land abgelöst“, sagte Springer am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir gehen davon aus, dass wir mit diesen Wahlergebnissen mit deutlichem Rückenwind in den Landtagswahlkampf gehen.“

Das Ziel sei, bei der Landtagswahl am 22. September über 30 Prozent zu kommen. Die AfD erreichte bei der Europawahl vom Sonntag nach dem vorläufigen Ergebnis 27,5 Prozent und bei den Kommunalwahlen 25,7 Prozent. Damit gewann sie erneut die Europawahl und erstmals die Kommunalwahlen in Brandenburg.