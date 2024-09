Dresden - Der sächsische AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban wird voraussichtlich per Direktmandat in den künftigen sächsischen Landtag einziehen. Nach Auszählung aller Stimmen kommt der AfD-Mann in seinem Wahlkreis Bautzen 5 auf rund 42,4 Prozent. CDU-Kandidat Marko Schiemann gewann in dem Wahlkreis lediglich knapp 38,1 Prozent der Stimmen.