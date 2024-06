AfD in Cottbus deutlich vorn - Auch SPD legt zu

Potsdam - In Cottbus hat die AfD ihren Vorsprung bei den Kommunalwahlen am Sonntag noch ausbauen können. Nach Auszählung aller Wahlbezirke kommt die AfD in der zweitgrößten Brandenburger Stadt nach Angaben des Landeswahlleiters auf 29,2 Prozent. Damit legt sie um fast sieben Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren zu. Die SPD erreicht mit 19,6 Prozent den zweiten Platz. Sie gewinnt vier Punkte hinzu. Seit 2022 hat die Stadt mit Tobias Schick einen SPD-Oberbürgermeister.

Die CDU kommt auf bei 16 Prozent und verliert etwa einen Punkt im Vergleich zu 2019. Die Linke bricht um mehr als sechs Punkte auf 7,1 Prozent ein. Die Grünen erreichen 4,9 Prozent, die Freien Wähler 4,3 Prozent. Die Wahl wurde dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl mit Spannung verfolgt. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den AfD-Landesverband seit 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.