Magdeburg - Die sachsen-anhaltische AfD-Landtagsfraktion drängt auf die Veröffentlichung von Adressen verurteilter Pädophiler auf den Internetseiten der Polizei. Mit einem entsprechenden Antrag will die Fraktion die Landesregierung nächste Woche im Parlament auffordern, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, eine gesetzliche Regelung in die Strafprozessordnung aufzunehmen. Neben Name und Anschrift soll auch ein Foto „eines wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung verurteilten Pädophilen“ veröffentlicht werden dürfen.

Die AfD begründet den Vorstoß mit „einer besonders hohen Rückfallgefahr“ pädophiler Straftäter. Die Veröffentlichung der Daten greife zwar in die Grundrechte der Betroffenen ein, räumt die Fraktion in ihrem Antrag ein. Dies sei aber zum Schutz gedacht. Verurteilten Pädophilen solle es schwerer gemacht werden, „unerkannt Kontakte zu Kindern zu knüpfen“.