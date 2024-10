Sollten Polizisten in Sachsen-Anhalt künftig mit Elektroschockpistolen ausgestattet werden? Die AfD-Landtagsfraktion spricht sich dafür aus, die Innenministerin ist eher zurückhaltend.

Die AfD fordert Anschaffung von Tasern für Polizei in Sachsen-Anhalt. (Archivbild)

Magdeburg - Die AfD-Landtagsfraktion drängt auf die Einführung von Elektroschockpistolen bei der Polizei in Sachsen-Anhalt. Man müsse Bürger und Polizei besser schützen, sagte der innenpolitische Sprecher Matthias Büttner. So gebe es im Falle eines Messerangriffs bisher keine andere Möglichkeit, als von der Schusswaffe Gebrauch zu machen oder die Flucht zu ergreifen. Die AfD sieht in Tasern ein milderes Mittel, um Täter „unschädlich zu machen“.

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagte, die Schusswaffe entfalte „eine effektivere Wirkung, bewaffnete und hochaggressive Täter schnell und sicher angriffsunfähig zu machen“ und verwies auf das bereits hohe Gewicht, das Einsatzkräfte der Polizei mit ihrer derzeitigen Ausrüstung zu tragen hätten. Sie plädierte dafür, die Praxiserfahrung anderer Bundesländer mit Tasern sehr sorgsam auszuwerten, bevor final über die flächendeckende Einführung der Elektroschockpistolen entschieden werde.

Über das Thema soll nun weiter im Innenausschuss beraten werden.