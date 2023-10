Magdeburg - Die AfD-Landtagsfraktion fordert eine Bestandsaufnahme zur Situation der Feuerwehren in Sachsen-Anhalt. „Es soll eine Risikoanalyse geben“, sagte Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund am Mittwoch in Magdeburg. In allen Kommunen solle das Personal und das Material vom Land erfasst werden. Siegmund begründete den Vorstoß mit der demografischen Entwicklung und den Nachwuchsproblemen der Feuerwehren. Zudem seien Löschtechnik und Fahrzeuge teilweise veraltet, sagte er.

Ein entsprechender Antrag soll in dieser Woche im Parlament behandelt werden. Darin heißt es, es müsse ermittelt werden, wie die Tageseinsatzbereitschaft der Einsatzkräfte sowie die Abdeckung mit Führungskräften und Atemschutzgeräteträgern aussehe, um gegebenenfalls den politischen Handlungsbedarf daraus abzuleiten. Geprüft werden soll zudem eine Verbesserung der Aus- und Fortbildungen.