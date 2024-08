Magdeburg - Die AfD ist im Landtag von Sachsen-Anhalt erneut damit gescheitert, einen Vizepräsidenten zu erhalten. Der AfD-Abgeordnete Christian Mertens fiel am Freitag bei der Wahl im Parlament durch, er war der einzige Bewerber. In einer geheimen Abstimmung erhielt Mertens 19 Ja-Stimmen. 71 Abgeordnete stimmten gegen ihn, es gab 2 Enthaltungen. Mit Mertens unternahm die AfD wiederholt den Versuch, im Parlament einen Vizepräsidenten zu erhalten. Alle Bewerber haben bei den anderen Fraktionen keine Zustimmung gefunden. In Sachsen-Anhalt wird die AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.