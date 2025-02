Wilhelmshaven - Ein Parteibüro der AfD in Wilhelmshaven ist in roter Farbe mit Parolen besprüht worden. Die Tat wurde am Samstag gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Es werde ein Zusammenhang mit einer Demonstration gegen rechts am Vortag vermutet. Es laufen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Der Bundestagsabgeordnete Martin Sichert und der Landtagsabgeordnete Thorsten Moriße, die das Büro betreiben, zeigten auf Facebook Fotos, wonach „FCK Nazis“ und „161“ auf die Fensterscheiben gesprüht wurde. Die Zahl 161 steht als Code für „Antifaschistische Aktion“. „Gewalt ist im Rahmen des politischen Diskurses völlig inakzeptabel“, schrieb Sichert.

Der Polizei zufolge wurden an weiteren Gebäuden in Wilhelmshaven auch Parolen mit Antifa-Bezug in schwarzer Farbe gefunden. Hinweise auf die Verursacher gebe es bislang nicht. Mögliche weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden.