Die Brandenburger AfD stellt die personellen Weichen für die Neuwahl im Februar. Ein prominentes Mitglied tritt entgegen bisheriger Pläne doch noch einmal an - aber nicht in Brandenburg.

Prenzlau - Die Brandenburger AfD entscheidet als erste der Parteien im Land über die Landesliste für die vorgezogene Bundestagswahl. Bei einem zweitägigen Landesparteitag in Prenzlau (ab Samstag 10.00 Uhr) in der Uckermark stellt sie die Kandidatinnen und Kandidaten für die Neuwahl am 23. Februar auf. Alle Bundestagsabgeordneten der AfD wollen wieder kandidieren.

Der Landesvorsitzende René Springer will nach eigenen Angaben die Landesliste anführen. Alexander Gauland - früher Bundestagsfraktionschef - tritt entgegen bisheriger Pläne doch noch einmal an - aber nicht in Brandenburg. Ein entsprechender Bericht der „Bild“ wurde der dpa in Parteikreisen bestätigt. Der ehemalige Landtagsvizepräsident Andreas Galau plant, in den Bundestag zu wechseln. Nach der Wahl 2021 hat die AfD Brandenburg fünf Abgeordnete im Parlament.