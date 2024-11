Die festliche Illumination und Weihnachtsbuden zu Fuße des Erfurter Doms locken jedes Jahr Tausende Besucher an. Jetzt ist die Thüringer Landeshauptstadt wieder in die Weihnachtsmarktsaison gestartet.

Adventszauber - Weihnachtsmarkt in Erfurt eröffnet

Mit dem Auftritt eines Gospelchors ist der Weihnachtsmarkt in Erfurt eröffnet worden.

Erfurt/Weimar - Turmbläser und Gospelchor haben in der Thüringer Landeshauptstadt musikalisch den 174. Erfurter Weihnachtsmarkt eingeläutet. Vor der stimmungsvollen Kulisse von Dom und Severikirche verbreiten bis zum 22. Dezember Lichterglanz, Tannengrün und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln wieder Adventszauber. In diesem Jahr locken nach Stadtangaben Stände mit Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten von mehr als 170 Händlern und Schaustellern in der gesamten Altstadt zu einem vorweihnachtlichen Bummel.

Zu den Attraktionen gehören wieder die große Weihnachtspyramide und Weihnachtskrippe sowie ein szenisch gestalteter Märchenwald. Der Erfurter Weihnachtsmarkt ist einer der größten in Deutschland. Im vergangenen Jahr zog er rund eine Million Besucher an. Zeitgleich mit Erfurt öffnete auch der Weihnachtsmarkt in Weimar. Dort gibt es zwischen Goethehaus und Herderkirche knapp 90 Stände auf den traditionell geschmückten Plätzen. Einer der Highlights der Weimarer Weihnacht ist erneut die Eisbahn vor dem Theater.

Den Auftakt für die Weihnachtsmarktsaison gab es am Montag bereits in Eisenach, Gotha und Jena.