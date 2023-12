Weißenfels - Der für das kommende Wochenende geplante Adventsmarkt am Märchenbrunnen in Weißenfels fällt aus. Grund sei eine Häufung von krankheitsbedingten Absagen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Am Freitag und Samstag sollten zahlreiche Akteure aus der Neustadt ein Angebot an Musik, Gewinnspielen, Kunst, Handwerk, und Kulinarik auf die Beine stellen. Der Markt wird von der Stadt und dem Caritas Jugendtreff „Die Brücke“ organisiert.