Adventsmarkt in der Stadt Zeitz öffnet am Nikolaustag

Zeitz - Am Nikolaustag fällt in Zeitz im Burgenlandkreis der Startschuss für den Adventsmarkt. Nach der Eröffnung am Mittwoch soll der Markt bis zum dritten Advent (17. Dezember) Besucherinnen und Besucher in die Stadt locken.

Mittelpunkt des vorweihnachtlichen Spektakels ist nach Angaben aus der Stadtverwaltung der zentral gelegene Altmarkt am Rathaus. Zum Zeitzer Adventsmarkt gehören verschiedenes Kunst- und Handwerk, Livemusik, ein Kreativmarkt und Angebote für kleine Gäste. Wünsche an den Weihnachtsmann können direkt im Weihnachtspostamt der Stadt abgegeben werden. Dieses schließt wieder am 14. Dezember.

Neben den üblichen kulinarischen Köstlichkeiten wie Schmalzkuchen, Glühwein und Lebkuchen soll es nach der Premiere im Vorjahr wieder den Zeitzer Knusperstollen mit Knusperflocken geben.