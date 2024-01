Dresden - Nach dem Brand eines Adventsgestecks in einer Dresdner Wohnung ist eine 89-Jährige mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. In mehreren Räumen gibt es den Angaben zufolge leichte Brandschäden und Verrußungen. Die Schadenshöhe nach dem Feuer am Sonntagabend ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung laufen.