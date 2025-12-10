Im Dezember 2024 gab es weniger Unfallverletzte. Ein großer Risikofaktor blieb die frühe Dunkelheit der Jahreszeit. Die Zahlen im Überblick.

Alkohol und Glätte spielten für das Unfallgeschehen im Dezember letzten Jahres nur eine untergeordnete Rolle, wie aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht. (Symbolbild)

Halle/Saale - Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen-Anhalt insgesamt 7.745 Verkehrsunfälle mit Verletzten gezählt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes kam so etwa jede Stunde jemand auf den Straßen des Landes zu Schaden.

Auffällig war dabei, dass sich die Zahl zur Adventszeit reduzierte: 636 Verletzte bei 466 Unfällen erfasste die polizeigeführte Statistik im Dezember 2024. Damit dauerte es im Schnitt etwa zehn Minuten länger im Vergleich zum Rest des Jahres, bevor es zu einem Vorfall im Straßenverkehr kam.

Nur 10 Stück wurden von Schnee beziehungsweise Glätte und nur 20 durch den Konsum von Alkohol verursacht, wie es hieß. Die Dunkelheit hingegen scheint einen größeren Einfluss gehabt zu haben: Knapp ein Drittel der Unfälle geschah laut Statistischem Landesamt nach Sonnenuntergang.