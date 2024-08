Entlockt die Liebeserklärung eines Fans in München Adele ein Geheimnis? Videos, die in sozialen Medien kursieren, erwecken den Eindruck, es gebe Hochzeitspläne. Wer ist der Glückliche?

München/London - Wird die britische Popsängerin Adele bald heiraten? Diesen Eindruck bekamen Konzertbesucher in München, als die 36-Jährige offenbar auf die überschwängliche Liebeserklärung eines Fans reagierte.

Wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen ist, wiederholt Adele die Frage eines Fans „Will you marry me?“ („Wirst du mich heiraten?“) auf der Bühne - und beantwortet sie mit: „Ich kann dich nicht heiraten, weil ich schon heirate“ - dazu hebt sie ihre linke Hand, an der ein Ring zu sehen ist. Der Rest ihrer Antwort geht im Jubel unter. Zu hören ist nur noch „ich schätze das“.

Für Adele wäre es die zweite Ehe

Ob die Andeutung ernst gemeint war, blieb unklar. Die Deutsche Presse-Agentur bemühte sich um eine Bestätigung. Die Anfrage beim Management des britischen Superstars blieb zunächst unbeantwortet.

Für Adele wäre es die zweite Ehe. Im Jahr 2019 machte sie die Trennung von ihrem ersten Mann, Simon Konecki, öffentlich, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. Sie ist inzwischen mit dem US-Sportagenten Rich Paul liiert, der unter anderem Basketball-Star LeBron James von den Los Angeles Lakers vertritt.

„Ich war noch nie so verliebt. Ich bin verrückt nach ihm.“

Dem „Elle“-Magazin sagte sie in einem Interview vor zwei Jahren über die Beziehung mit Paul: „Ich war noch nie so verliebt. Ich bin verrückt nach ihm“. Der „Vogue“ verriet sie, sie schätze besonders an ihm, dass er keine Schwierigkeiten habe, mit der großen Aufmerksamkeit umzugehen, die das Paar in der Öffentlichkeit erhalte.

Adele gibt derzeit eine Reihe von Konzerten in einer eigens dafür gebauten Arena in München. Zu den zehn Konzerten bis Ende des Monats werden insgesamt rund 740.000 Besucher erwartet. Von welchem Abend die Videos stammen, ist unklar. Bislang haben drei Konzerte stattgefunden.

Regelmäßig ist sie auch in Las Vegas zu sehen. Sie kündigte jedoch an, ab Ende dieses Jahres eine längere Pause nehmen zu wollen.