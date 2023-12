München - Nur wenig Stau auf den Autobahnen erwartet der ADAC für das letzte Wochenende des Jahres. Wegen der Weihnachtsferien werde sich am Freitag der Berufsverkehr in Grenzen halten, teilte der Verkehrsclub am Mittwoch mit. Für Samstag prognostiziert der ADAC ein höheres Verkehrsaufkommen, da sich viele Menschen auf den Weg zu Silvesterfeiern oder in den Skiurlaub machen würden. Am Silvestersonntag sei ebenfalls mit ruhigem Reiseverkehr zu rechnen. Der Silvestertag zählt demnach seit jeher zu den stauärmsten Tagen des Jahres.

Für Montag, den 1. Januar, erwartet der ADAC vor allem am Nachmittag und bis zum frühen Abend Staus, da in einigen Bundesländern die Ferien zu Ende gehen. Zur Erleichterung des Reiseverkehrs gilt am 1. Januar deutschlandweit ein Fahrverbot für Lastwagen von 0.00 bis 22.00 Uhr.

In Niedersachsen und Bremen sind laut ADAC die Autobahnen 1, 2 und 7 am häufigsten durch Staus belastet. Demnach könnte es auf der A1 zwischen Köln, Dortmund, Bremen und Hamburg zu Verkehrsbehinderungen kommen. Auch auf der A2 zwischen Dortmund, Hannover, Braunschweig und Berlin sei Stau möglich. Außerdem seien längere Fahrtzeiten auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover denkbar.