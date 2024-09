Erst ein Feiertag, dann der Start der Herbstferien: Auf den Autobahnen könnte es in den kommenden Tagen eng werden, warnt der ADAC. Vor allem an einigen Stellen dürfte der Verkehr langsamer rollen.

Hannover (dpa/lni) - Zum Start der Herbstferien in Niedersachsen und Bremen in wenigen Tagen erwartet der Automobilclub ADAC volle Fernstraßen und Staus vor Baustellen. Wer die freie Zeit für einen Kurzurlaub oder eine längere Reise nutzen wolle, müsse in Norddeutschland Geduld mitbringen, teilte der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt mit. Vor allem Langzeitbaustellen könnten demnach für Staus auf Autobahnen sorgen. Der Start der Herbstferien in Niedersachsen und Bremen fällt mit einem Feiertag zusammen: Nach dem Tag der Deutschen Einheit an diesem Donnerstag beginnen die zweiwöchigen Schulferien nahtlos mit einem Brückentag am Freitag.

Voll werden dürfte es nach Angaben des ADAC demnach in den Ballungsräumen Hannover, Hamburg, Bremen und Osnabrück sowie an Baustellen auf den Hauptverkehrsrouten. Dazu zählen etwa die A1 zwischen Bramsche und Vechta, die A7 zwischen dem Dreieck Drammetal und Hann. Münden-Hedemünden sowie die A29 bei Oldenburg. Eine erste Reisewelle erwartet der Automobilclub schon vor dem Feiertag ab dem Mittwochnachmittag. Auch am Feiertag und an den kommenden drei Wochenenden, wenn auch andere Bundesländer in die Ferien starten, soll es eng auf den Straßen werden.