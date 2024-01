Hannover - Minusgrade und Blitzeis haben in den vergangenen Tagen beim ADAC im mittleren und südlichen Niedersachsen für mehr als doppelt so viele Einsätze wie in dieser Jahreszeit üblich gesorgt. Vom 9. bis 11. Januar rückten die Pannenhelfer zu insgesamt 3535 Einsätzen aus, wie der ADAC am Freitag mitteilte. Pannenursache seien fast ausschließlich Probleme mit der Batterie gewesen.

Der ADAC rät daher, die Batterie regelmäßig überprüfen zu lassen. Denn Schwierigkeiten mit der Batterie führten die Pannenstatistik im Winter unangefochten an, wie der ADAC weiter mitteilte. Außerdem sollten Autofahrer im Winter Eiskratzer, Handfeger und Abdeckfolie für die Windschutzscheibe im Fahrzeug haben. Und sie sollten darauf achten, dass die Scheibenwaschanlage mit ausreichend Frostschutzmittel aufgefüllt ist.