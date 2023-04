Potsdam - Der ADAC erwartet für den Gründonnerstag die meisten Staus über die Ostertage. Fast alle Bundesländer hätten derzeit Ferien, sagte ein Sprecher des ADAC am Donnerstag. Hinzu komme, dass sich Pendler sowie Güter- und Ferienverkehr an dem regulären Arbeitstag die Strecken teilten. Über das Osterwochenende rechne sie mit mäßigem Verkehr, ehe dann am Ostermontag der Rückreiseverkehr einsetze und es wieder vermehrt zu Staus kommen könne.

Besonders auf der A9 in Richtung Süden gebe es regelmäßig an den Feiertagen Staus, so die Sprecherin. Auch die Autobahnen in Richtung Nord- und Ostsee könnten demnach voll werden. Hinzu kommen im gesamten Bundesland zahlreiche Baustellen, die sich in der Vergangenheit als Staugaranten entpuppten.

Der ADAC erwartet über Ostern Staus auf vielen deutschen Autobahnen. Im Vergleich zu den Corona-Jahren dürfte der Reiseverkehr um die Feiertage wieder deutlich zunehmen, teilte der Automobilclub in München mit. Besonders auf den Zufahrtsstrecken zu den Urlaubsgebieten in Österreich und der Schweiz sowie in Ballungsräumen sei mit dichtem Verkehr und Stau zu rechnen. Das Niveau des Jahres 2019 werde aber aller Voraussicht nach nicht erreicht, hieß es. Die angespannte wirtschaftliche Lage und die stark gestiegenen Preise hielten viele Menschen von längeren Urlaubsreisen ab.