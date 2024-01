Magdeburg - In Sachsen-Anhalt haben Eltern dem Sozialministerium zufolge zuletzt im Durchschnitt monatlich 145,33 Euro für eine achtstündige Betreuung eines Kindergartenkindes gezahlt. In der Krippe seien 184,36 Euro fällig geworden, erklärte das Ministerium am Donnerstag in Magdeburg. Eine Hortbetreuung von sechs Stunden habe 81,44 Euro pro Monat gekostet. Die Daten basierten auf Zahlen der Kommunen zum Stichtag 1. August 2023. Zudem hieß es, in rund 80 Prozent der Gemeinden seien die Kostenbeiträge konstant geblieben im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt.

„Verglichen mit anderen Bundesländern liegen diese Werte deutlich unter den dortigen Elternbeiträgen, vor allem bei der Altersgruppe der Unter-Dreijährigen“, hieß es.

Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) erklärte: „Die bundesweit vergleichsweise geringen Beiträge sind ein klares Signal an Familien, die Betreuungsangebote zu nutzen. Dies sorgt für gute Bildungschancen der Kinder und eine gelingende Vereinbarkeit von Beruf und Familie.“ Seit Anfang 2020 bezahlen Eltern, die mehr als ein Kind in Krippe, Kindergarten oder Hort haben, nur den Beitrag für das älteste Kind, hieß es weiter.