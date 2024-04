Wilthen - Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein achtjähriger Junge in Wilthen (Landkreis Bautzen) schwer verletzt worden. Eine 23-jährige Autofahrerin sei am Freitagnachmittag auf der Zittauer Straße gefahren, als das Kind plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Dort kam es zum Zusammenstoß, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Kind habe schwere Verletzungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt.