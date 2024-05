Wittmund - Bei einem Verkehrsunfall im ostfriesischen Wittmund sind acht Menschen verletzt worden. Bei zwei Personen habe man zunächst Lebensgefahr nicht ausschließen können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Unfallverursacher soll ein 90-Jähriger sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Senior am Samstag beim Einbiegen auf eine Bundesstraße ein von links kommendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Stadtteil Altfunnixsiel. In der Folge wurde ein dritter Wagen, der auf der Abbiegespur stand, erfasst und in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert.

Einige Verletzte mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Drei Personen wurden schwer verletzt, fünf erlitten leichte Verletzungen. Unter den Verletzten seien der 90-Jährige sowie ein Kind, sagte eine Polizeisprecherin am Unfallort zu ostfriesen.tv. Notfallseelsorger betreuten die Beteiligten. Die Bundesstraße war für vier Stunden gesperrt.